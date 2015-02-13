أسوان تنهي استعداداتها لمهرجان تعامد الشمس بدعوة 30 رئيس تحرير صحيفة أفريقية

أعلن اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان عن استعداد كافة أجهزة المحافظة لإنطلاق فاعليات الأحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبدى رمسيس الثانى والذى يتضمن تنظيم الدورة الثالثة لمهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى الفترة من 17 وحتى 22 فبراير الجارى.

ولفت إلى أن هناك تنسيق وتضافر لجهود العديد من الوزرات على رأسها وزارتى السياحة والثقافة وهيئات تنشيط السياحة وقصور الثقافة وإدارة العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة وأيضاً الهيئة العامة للإستعلامات والمركز الصحفى للمراسلين الأجانب والذى أبدى تعاونه لتغطية هذا الحدث الهام والظاهرة الفريدة لتعامد الشمس من خلال العديد من وكلات الأنباء والقنوات التلفزيونية والصحف الأجنبية والعربية ، مع قيام وزارة الخارجية بتنظيم حضور أكبر وفد إعلامى إفريقى للمهرجان

يضم 30 من كبار رؤساء تحرير الصحف الإفريقية ورؤساء هيئات إعلامية ، كما سيقوم الإعلام المحلى بالتغطية الكاملة بواسطة البث المباشر لأنشطة المهرجان وخاصة حفل افتتاحه فى مدينة أسوان بالمسرح الصيفى مروراً بعروض الفرق الفنية فى السوق السياحى وشوارع المدينة ، علاوة على إفساح المجال أمام أهالى المحافظة للإستمتاع بالعروض الفنية المشاركة فى المهرجان وذلك فى 7 بيوت وقصور ثقافة بمدن كوم امبو ونصر النوبة وكلابشه ودراو والسباعية ، بالإضافة إلى قريتى غرب أسوان وغرب سهيل.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة ورئيس المهرجان بأنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين كافة فاعليات المهرجان مع تنظيم عملية دخول الافواج السياحية والمصرية لصحن معبدى أبوسمبل وتوفير شاشات عرض خارج قدس الأقداس لتخفيف التكدس وخاصة أنه متوقع حضور كثيف سواء للسياحة الخارجية أو الداخلية.

وأكد على أنه سيتم مخاطبة وزراتى السياحة والإتصالات لنقل فاعليات تعامد الشمس من المعبد على شبكة الأنترنت طبقاً للبرتوكول الموقع بين الوزارتين فى هذا الشأن وخاصة أن سفراء العديد من الدول ستحضر ختام المهرجان وخاصة الدول المشاركة بفرق فنية.