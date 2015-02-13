أوقاف السويس: التزام جميع المساجد بخطبة الجمعة .. ولا شكاوي

قال الدكتور كمال البربري، وكيل وزارة الأوقاف، أن جميع الأئمة التزموا بخطبة الجمعة الموحدة، وأنهم لم يرصدوا أى شكاوي أو مخالفات بمعظم مساجد السويس بأحياء المحافظة الخمسة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريحات خاصة، أن خطباء المساجد تحدثوا بخطبة تحت عنوان “خطورة النفاق والكذب وضرورة التنشئة على الصدق ومكارم الأخلاق”، موضحًا أن الخطباء تحدثوا أيضًا عن حقيقة النفاق وأنواعه ووصفات المنافقين وخطر النفاق على الأمة وآثار الكذب على الفرد والمجتمع.

وتابع أنهم تحدثوا أيضا عن ضرورة التنشئة على الصدق ومكارم الأخلاق، مقدمين شرح الحديث النبوي ” آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان”.