محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء : 15 يوم فقط لعرض تقرير شامل عن حالة النظافة بكل حي

وجه الدكتور خالد زكريا العادلي، محافظ الجيزة، لجميع رؤساء الأحياء بضرورة بذل أقصى جهد والعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين على كافة المستويات خاصة خدمات النظافة.

مشيرًا إلى أن النظافة تمتد لتشمل مفهومًا أوسع من نظافة المكان، بل هي سلوك وثقافة وتطبيق.

وشدد المحافظ خلال لقائه الأول برؤساء الأحياء، لمناقشة أهم الموضوعات ذات الأهمية والمشكلات والمقترحات المطروحة كحلول مبتكرة وغير تقليدية، على أهمية عنصر المتابعة المستمرة والتقييم وإرساء مبدأ المشاركة المجتمعية الفعالة.

وتقرر أن يتم رفع كفاءة أداء الأجهزة بجميع الأحياء خلال هذه الفترة، على أن يعرض تقييم شامل عن حالة النظافة بالأحياء بعد 15 يومًا، لتحديد نواحي القصور والإنجاز لدى كل حي وطرق التغلب عليها فى ضوء الإمكانات المتاحة.

وأكد المحافظ الدكتور خالد زكريا العادلي، أن العلم والعمل المخلص هما السبيل للخروج من الأزمات برغم صعوبة المعركة وقوة التحدي، إلا أننا على ثقة بالله أولاً وبإمكانات وقدرة المواطن المصري، من خلال مجتمع متضامن ومتعاون سنتغلب على المصاعب لنحقق فارقًا ملموسًا لدى المواطن البسيط الذي نسعى لنستمع إلى صوته ونلبي احتياجاته ونرفع الأعباء عن كاهله مع توجيه اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب.

حضر الاجتماع كل من اللواء علاء الهراس، نائب المحافظ، والدكتورة منال عوض، نائب المحافظ، واللواء محمد الشيخ، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الأحياء بالجيزة.

أ ش أ