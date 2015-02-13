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بالصور.. ضبط 75 طن بضائع مهربة داخل مخزن بجنوب بورسعيد

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بالصور.. ضبط 75 طن بضائع مهربة داخل مخزن بجنوب بورسعيد بالصور.. ضبط 75 طن بضائع مهربة داخل مخزن بجنوب بورسعيد

 

تمكن قسم مباحث بمديرية أمن بورسعيد ممن ضبط احد المخازن السرية بجنوب بورسعيد لتجميع البضائع المهربة من بورسعيد، وقدرت وزنها بـ 75 طم ملابس جاهزة غير خالصة الرسوم الجمركية .

وكانت قد توصلت تحريات العميد خالد العوادلى  رئيس قسم شرطة التموين بمديرية امن بورسعيد الى قيام المدعو فوزى حسين الدخاخنى – مقيم نطاق حى الجنوب بإتخاذ حظيرة لتربية الماشية والكائنة بأرض زراعية بجمعية المستقبل منطقة رى 6 نطاق حى الجنوب كمخزنا لتخزين البضائع اجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية، وقيامه بتخزين كمية كبيرة من تلك البضائع المهربة، تمهيدًا لترويجها بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتم اعداد مأمورية مكبرة فجر اليوم، برئاسة العميد رئيس قسم شرطة التموين ضمت الرائد محمد عبد المنعم – وكيل القسم وضباط مباحث قسم شرطة الجنوب مدعومين بمجموعات قتالية من ادارة قوات امن بورسعيد .

وتم مداهمة المخزن، وقد أسفر ذلك عن ضبط 75 طن من الملابس أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية “مهربة”.

وتم نقل جميع البضائع إلى ميناء بورسعيد البحرى، ووجه اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن بورسعيد بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجمركية تجاه البضائع والمتهم والعرض على النيابة العامة.

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