مقتل 3 نساء جراء سقوط قذيفة مجهولة على خيمة أفراح بليبيا

قتلت 3 نساء، وأصيب 15 آخرون، جراء سقوط قذيفة هاون، على منطقة المهدية، بمدينة سبها، جنوبي ليبيا، بحسب شهود عيان.

وأفاد الشهود بأن قذيفة هاون سقطت، مساء الخميس، على خيمة أفراح في أحد المنازل، بمنطقة المهدية، وسط سبها، مما أسفر عن مقتل 3 نساء، وإصابة 15 آخرين، بينهم نساء وأطفال، دون أن يعرف مصدر القذيفة، بحسب مصدر طبي في مستشفى «سبها» الحكومي.

وأضاف المصدر أن المستشفى استقبل، مساء الخميس، 3 قتلى من النساء، و15 جريحاً بينهم أطفال، مشيراً إلى «احتمال تزايد عدد القتلى خلال الساعات المقبلة» نظرا لخطورة حالة المصابين.

ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث، الذي يأتي في وقت تشهد فيه البلاد أعمال عنف متواصلة، منذ سقوط نظام الرئيس الراحل، معمر القذافي، في2011.