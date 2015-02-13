الصين تبدأ حملة ضد الاحتيال على الإنترنت

أعلنت إدارة الدولة للفضاء التكنولوجى عن بدء حملة لمكافحة الاحتيال تستهدف مواقع الإنترنت الخاصة بالمواعدة والزواج.

وقالت الإدارة، في بيان، الجمعة، إن «الاحتيال على الإنترنت أصبح أمرا مزعجا لملايين من المستخدمين، خصوصا الشباب الذين يستخدمون هذه الخدمات»، مشيرة إلى أن حملتها ستركز على عصابات التزوير والاحتيال والدعارة».

كانت السلطات الصينية أصدرت أنظمة جديدة تشترط على مستخدم الإنترنت أن يعطي اسمه الحقيقي للشركات التي توفر الخدمة، وتلقي على عاتق شركات الإنترنت مسؤولية كبرى عن إزالة المواد المحظورة، وإبلاغ السلطات بشأنها.