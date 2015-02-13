مصدر عسكري: القوات المسلحة نفذت مشروعات لدعم المنظومة الصحية بـ20 محافظة

صرح مصدر عسكرى بأن القوات المسلحة نفذت العديد من المشروعات لدعم المنظومة الصحية، ومعاونة القطاع المدنى من خلال الوصول بالمنظومة الطبية بالقوات المسلحة لتغطى (20) محافظة.

وقال المصدر في تصريحات الجمعة: «يعد التأمين الطبي ركيزة أساسية لتكوين مجتمع متقدم، فالحالة الصحية للفرد تمثل العامل الأساسي للقدرة علي العمل والعطاء، وقد أخذت القوات المسلحة علي عاتقها مسؤوليات عديدة في دعم منظومة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المستشفيات العسكرية والمراكز المتخصصة المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وتطوير المعامل المركزية وبنوك الدم وخطوط انتاج الأدوية التابعة لها، وتقديم خدمة الإسعاف الطائر لنقل الحالات الحرجة والمصابين، ودفع القوافل الطبية إلى ربوع مصر ومحافظتها النائية، مع الاهتمام ببناء قاعدة من الكوادر الطبية المؤهلة واستقدام الخبراء الأجانب لتوفير أقصي درجات الرعاية والاهتمام بالشعب المصري العظيم».

وقال المصدر إن هيئة الإمداد والتموين هي إحدى الهيئات التابعة للقوات المسلحة والمنوط بها تحقيق التأمين الإداري والطبي داخل القوات المسلحة والتي ساهمت بشكل رئيسي علي مدار أكثر من الـ30 شهرا الماضية في معاونة القطاع المدنى الوصول بالمنظومة الطبية بالقوات المسلحة لتغطى (20) محافظة من محافظات الجمهورية، من خلال إفتتاح عدد من المستشفيات مثل المستشفى الجوى التخصصى، والعديد من المستشفيات العسكرية بكل من السويس والمنصورة والسلوم.

وأشار المصدر إلى افتتاح أعمال التطوير لمجمع الجلاء للقوات المسلحة، والذي يضم نادي وفندق ومسرح ومجمع طبي متكامل يواكب أحدث النظم والمعايير الطبية العالمية، التي تمكنه من تقديم خدمة طبية متكاملة تراعي الجوانب العلمية والإنسانية لخدمة المرضي من العسكريين والمدنيين.

وأوضح المصدر أن أعمال التطوير للمرحلتين الثانية والثالثة للمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة شملت افتتاح مستشفي الصدر وجناح العمليات بمستشفي الجراحة ومركز السمع والاتزان والتخاطب وقسم العلاج الطبيعي وأعمال التطوير لقسم معايرة وإصلاح الأجهزة الطبية ووحدات للتخلص الآمن من النفايات الطبية كمرحلة ثانية.

كما تم افتتاح مستشفي أمراض الكلي وأعمال التطوير الطبي والإداري لمستشفي الجراحة ومركز التحكم الرئيسي للمجمع والمركز المرئي لزيارة الرعاية المركزة وعدد من الاقسام التخصصية والصيدليات والمغسلة الرئيسية للمجمع واحدث محرقة للنفايات صديقة البيئة في الشرق الاوسط كمرحلة ثالثة.

وعن تطوير منظومة الأداء ومراقبة الجودة الطبية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي أشار المصدر إلي أنه تم:

ـ إنشاء (10) مركز لعلاج الأورام بعدد من محافظات الجمهورية، وتم إفتتاح وتشغيل (6) مركز فى كل من (سوهاج / أسيوط / المنيا / طنطا/ كفر الشيخ / الإسماعيلية)، وجارى الإنتهاء من (4) مركز فى ( بنى سويف / الزقازيق / العريش/ السويس).

ـ دفع (14) قافلة طبية مدعمة بعنصر بيطرى ومعنوى على الإتجاهات الإستراتيجية المختلفة للمعاونة فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بالمناطق النائية والحدودية وعلاج 40 ألف مريض مدنى سنوى مجانا.

ـ تقديم العلاج لـ (400) ألف حالة من المدنيين سنوياً بأجر رمزى، منهم (500) حالة حرجة, (900) عملية جراحية ذات مهارة خاصة بواسطة الأطباء العسكريين، وعلاج عدد (4500) حالة مدنية بالمستشفيات العسكرية علي نفقة القوات المسلحة.

وأشار المصدر إلي أهمية إنشاء كلية طب بالقوات المسلحة لإعداد الكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى لتقديم الرعاية الطبية للعسكريين والمدنيين بالمستشفيات العسكرية، وإعادة إنشاء وتطوير المعهد الفنى للتمريض للإناث ومدرسة للتمريض بسوهاج لتوفير أفضل الأطقم الطبية لرعاية المرضى مع تأهيلهم بالخارج.

وعن دعم مستشفيات القطاع المدني التابعة لوزراة الصحة قال المصدر إن القوات المسلحة من خلال هيئة الإمداد والتموين قامت بدعم العديد من المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان للأرتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين من خلال:

ـ تزويد المستشفيات المدنية (أحمد ماهر التعليمى – الزيتون التخصصى - سرطان الأطفال – جامعة أسيوط – بئر العبد ) بمجموعة من الأجهزة الطبية الحديثة.

ـ تدبير عدد (9) كبسولة عمليات جراحية كاملة لصالح مستشفيات جامعة الأزهر.

ـ إعداد وتجهيز (28) مركز إخلاء طبى بالمناطق النائية بمختلف محافظات الجمهورية لسرعة إخلاء الحالات الحرجة.

ـ فرش وتأثيث عدد (78) وحدة طب أسرة بالقرى الأكثر إحتياجاً بمختلف محافظات الجمهورية .

ـ تقديم الدعم للمؤسسات الخيرية للإستفادة من إمكانيات مستشفيات القوات المسلحة أثناء عمل قوافلها الطبية لعلاج ( 5000) حالة سنويا بالمحافظات.

كما اشتركت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ العديد من أعمال التطوير والتحديث ورفع كفاءة القطاع الطبي ومستشفيات وزارة الصحة في العديد من محافظات الجمهورية من خلال:

>ـ إنشاء عدد (4) مستشفى بمحافظتي الأقصر وأسوان (مستشفيات الأقصر العام - إسنا العام - أسوان العام - العوينات العام).

>ـ رفع كفاءة عدد (9) مستشفى فى (6) محافظات (إلمنيا - أسيوط - سوهاج - الأقصر - البحر الأحمر - بنى سويف).

ـ إنشاء (54) وحدة صحية بصعيد مصر.

وأشار المصدر إلي دور القوات المسلحة في إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية ومرافق الإسعاف بالعديد من القرى والمدن بشمال ووسط وجنوب سيناء وهي:

- تنفيذ أعمال الإنشاء ورفع كفاءة لمرفق الإسعاف الرئيسى بوسط العريش.

- تنفيذ أعمال الإنشاء ورفع كفاءة لمرفق الإسعاف الرئيسى بالطور.

- فضلا عن تنفيذ أعمال الإنشاء ورفع كفاءة (20) نقطة إسعاف نموذجية بكل من (رفح - الميدان – المساعيد - الزهور- التلول ببئر العبد – الجفجافة - التمد - رأس النقب بنخل – لحفن - صدر الحيطان بنخل - رأس محمد بجنوب سيناء – رأس سدر – رأس جارة – دائرى شرم الشيخ – وادى سعال – وادى خريزة – وادى القط – وادى الطور – عيون موسى – سهل القاع ).

- تنفيذ أعمال الإنشاء ورفع كفاءة المركز الطبى بالقصيمة (الحسنة).

- تنفيذ أعمال الإنشاء ورفع كفاءة الوحدة الصحية بكل من قري (جوز أم رعد – العكور - الزوارعة – الخرافين – اقطية - أبو صقل - ابو الفتية).

- تنفيذ أعمال الإنشاء ورفع كفاءة مركز الرعاية الصحية بقرية الجبيل.

- تنفيذ إعمال الإنشاء ورفع كفاءة وحدة صحة الأسرة بوادى الطور.