تواصل أزمة البوتاجاز في الدقهلية.. ومشاجرات أمام المستودعات

استمرت أزمة البوتاجاز بمحافظة الدقهلية، الجمعة، ونشبت مشاجرات أمام المستودعات بين الأهالي وبعضهم البعض على أولوية الحصول على أنبوبة البوتاجاز من سيارات التوزيع بمنطقة جديلة وقولنجيل.

كما قدم المئات من قرى شها وديبو عوام والريدانية بمركز المنصورة شكاوى للمحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، للمطالبة بتوفير أسطوانات الغاز، التى لم تصل لهم منذ أكثر من 15 يومًا.

وفي المطرية، أصيب 3 مواطنين فى مشاجرات أمام مستودع الغاز بسبب محاولة السريحة الاستيلاء على حصة البوتاجاز وعدم تمكن الأهلى من الحصول عليها.