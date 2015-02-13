انفجار عبوة ناسفة أمام بنك باركليز بالفيوم.. وتحطّم واجهة البنك

انفجرت قنبلة بدائية الصنع بجوار بنك باركليز بمدينة الفيوم، صباح الجمعة، مما تسبب في تهشم وتحطم واجهة البنك الزجاجية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء الشافعى حسن أبو عامر، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد هشام صادق، مدير إدارة الحماية المدنية، بانفجار قنبلة بدائية الصنع وضعها مجهولون بجوار بنك باركليز بكوبرى البحاري، مما أدى لتحطم الواجهة الزجاجية الجانبية للبنك دون إصابات بشرية.

انتقلت سيارات المطافئ وخبراء المفرقعات لموقع الانفجار لتمشيطه خشية وجود عبوات أخرى، وتكثف أجهزة البحث الجنائى جهودها لكشف المتهمين وإلقاء القبض عليهم.