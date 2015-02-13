«الهنيدي» لوفد أمريكي: الدولة تسعى للوصول إلى مرتكبي جريمة قتل «أبوضيف»

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن وفد لجنة حماية الصحفيين الأمريكية الذي استقبله منتصف الأسبوع الماضي طالب بسرعة الكشف عن الجناة المتورطين في القضايا المتعلقة بالصحفيين المجني عليهم وتقديمهم للعدالة، خاصة قضية مقتل الصحفي الحسيني أبوضيف الذي لقى حتفه في أحداث الاتحادية نهاية 2012.

وأضاف «الهنيدي» أن الدولة تسعى جاهدة للوصول إلى الجناة مرتكبي جريمة قتل الصحفي الحسيني أبوضيف، لافتًا إلى أن الدولة أطلقت اسم «أبوضيف» على الشارع الذي كان يقيم فيه وكذلك على إحدى المدارس تقديرًا له.

وأشار إلى أن الوفد تساءل كذلك عن الإجراءات التي تتم في التعامل مع الصحفيين المقبوض عليهم والمحبوسين حاليًا، مشيرًا إلى أنه أوضح لوفد اللجنة أن التعامل مع الصحفيين المتهمين يكون وفق الإجراءات القانونية، وأنه لا يوجد أي متهم محتجز سواء صحفي أو غير صحفي إلا بموجب أمر قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة، وبعد التحقيق معه بحضور محاميه.

وحول ما تردد عن وجود توافق على تعديل قانون التظاهر، قال وزير العدالة الانتقالية إنه لا يوجد أي تعديل على القانون من جانب الوزارة في الوقت الحالي، موضحًا أن الوزارة تسلمت بعض المقترحات بشأن تعديل القانون من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ عدة أشهر وأرسلتها بدورها لمجلس الوزراء للنظر بشأنها.

وفيما يتعلق بمشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، نوه «الهنيدي» إلى أن اللجنة الفرعية المختصة المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ما زالت تدرسه وتناقشه مع الجهات المعنية، متوقعًا إصداره بالتزامن مع مشروع قانون الاستثمار.

وبشأن مشروع قانون الكسب غير المشروع، أشار إلى أن مشروع القانون سيعرض على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في أول جلسة قادمة لها بحضور رئيس جهاز الكسب غير المشروع.