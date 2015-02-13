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سلاسل بشرية محدودة لـ«إخوان دمياط» للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين

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نظم أنصار جماعة الإخوان عدة سلاسل بشرية محدودة ومسيرتان في نطاق مراكز دمياط وكفر سعد وعلي الطرق الزراعية بنطاق المحافظة، الجمعة، رفع المشاركون صور الرئيس المعزول محمد مرسي وأعلام وشارة رابعة العدوية ولافتات تطالب بالإفراج عن المحبوسين من أنصارهم وتندد بغلاء المعيشة والركود الاقتصادي.

ردد المشاركون الهتافات المناهضة لمؤسسات الدولة في جمعة أطلقوا عليها «يسقط حكم القتلة»، كما قام عدد محدود من شباب الإخوان بحملة اسبراي علي الجدران بعيدا عن أعين المواطنين والأجهزة الأمنية للدفاع عن رابطة مشجعي الزمالك «وايت نايتس» وعبارات تسيئ لمؤسسات الدولة.

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