محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء: النظافة سلوك وثقافة وتطبيق

وجه الدكتور خالد زكريا العادلي، محافظ الجيزة، جميع رؤساء الأحياء بضرورة بذل أقصى جهد والعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين على كافة المستويات، خاصة خدمات النظافة، مشيرا إلى أن النظافة تمتد لتشمل مفهوماً أوسع من نظافة المكان، فهى سلوك وثقافة وتطبيق.

وشدد المحافظ، خلال لقائه الأول برؤساء الأحياء لمناقشة أهم الموضوعات ذات الأهمية والمشكلات والمقترحات المطروحة، على أهمية عنصر المتابعة المستمرة والتقييم وإرساء مبدأ المشاركة المجتمعية الفعالة.

وقرر «العادلي» أن يتم عرض تقييم شامل عن حالة النظافة بالأحياء، بعد 15 يوماً، لتحديد نواحى القصور والإنجاز لدى كل حى، وطرق التغلب عليها فى ضوء الإمكانات المتاحة.

واكد المحافظ أن «العلم والعمل المخلص هما السبيل للخروج من الأزمات، ورغم صعوبة المعركة وقوة التحدى، فإننا على ثقة بالله أولاً وبإمكانات وقدرة المواطن المصرى، ومن خلال مجتمع متضامن ومتعاون سنتغلب على المصاعب لنحقق فارقاً ملموساً لدى المواطن البسيط الذي نسعى لنستمع إلى صوته ونلبى احتياجاته ونرفع الأعباء عن كاهله، مع توجيه اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجاً وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب».

حضر الاجتماع كل من اللواء علاء الهراس، نائب المحافظ، والدكتورة منال عوض، نائب المحافظ، واللواء محمد الشيخ، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الأحياء بالجيزة، وعزت الخرصا، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.