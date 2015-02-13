تنظيم أجناد مصر الإرهابي يعلن مسؤوليته عن «انفجار عين شمس»

أعلن تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي، مسؤوليته عن الانفجار، الذي استهدف قوات الأمن بمحيط قسم عين شمس، وأسفر عن إصابة ضابط و7 مجندين ومواطن.

وأوضح «أجناد مصر»، في حسابه على «تويتر»، أنه «اخترق محيط قسم عين شمس شديد التحصين»، معلنًا استهداف قوات الأمن المتجهة لميدان الألف مسكن، وموضحة أنها نفس القوات التي استهدفوها مرتين من قبل.

وأضاف: «تم تفجير عبوة ناسفة موجهة عليهم، وكانت الإصابات قاتلة ومباشرة».

وتفقد اللواء خالد يوسف، مدير أمن القاهرة، مكان الانفجار ، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة المحيطة تحسبًا لأى مواد متفجرة أخرى.