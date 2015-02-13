بالصور.. محافظ الأقصر : 10 مليون جنيه للبدء في إنشاء مستشفي إسنا الجديد

عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، عدة اجتماعات مع المسئولين، في أعقاب زيارته لمدينة اسنا، لاتخاذ قرارات تستهدف حل مشاكل المواطنين وتلبية رغباتهم.

واستدعي المحافظ، الدكتورة ناهد أحمد محمد، وكيل وزارة الصحة والمهندس أحمد محمود رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي وعبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم لمناقشة المتطلبات التي عرضها الأهالي والخاصة بتطوير المنظومة الصحية وتوصيل الصرف الصحي وإحكام الرقابة علي المخابز والعديد من المتطلبات الآخري التي عرضها أهالي اسنا علي المحافظ أثناء جولته الأولي للمدينة.

وفي هذا الشأن كلف المحافظ مدير مديرية الصحة بضرورة الاهتمام بمستشفي اسنا علي وضعه الحالي وسرعة البدء فورا في بناء المستشفي الجديد مشيرا الي انه سيتم خلال الايام الجارية تدبير مبلغ 10 مليون جنيه والتنسيق مع الجهة المنفذة للبدء في اسرع وقت في عمليات البناء بالاضافة الي حصر جميع متطلبات واحتياجات مستشفي الصدر وتقديمها له خلال اسبوع بعد اول زيارة يقوم بها محافظ للمستشفي.

وفيما يخص معبد اسنا أجري المحافظ اتصالاً هاتفياً مع وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات الدكتورة ليلي اسكندر وبناءا علي الاتصال قررت الوزيرة ارسال وفد من الوزارة يوم الخميس القادم لزيارة المنطقة ووضع تصور مناسب تمهيدا لإتخاذ اللازم نحو تطوير المنطقة الخلفية للمعبد وباقي مناطق الأقصر علي ان يتم البدء بمنطقة معبد اسنا .

كما استدعي المحافظ رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالاقصر المهندس احمد محمود لمراجعة كافة المشروعات بالمحافظة واسباب عدم تسليم محطة الصرف الصحي رقم 6 بإسنا حتي الأن وتم الاتصال بالاجهزة المعنية بالقاهرة التي ستقوم بإرسال فريق من رئاسة الوزراء الاربعاء القادم لتفقد كافة المشروعات بجميع انحاء المحافظة تمهيداً لدفع العمل بها.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالأقصر مدحت جعفر بالمرور اليومي علي مخابز اسنا واحكام الرقابة وتكليف فريق المتابعة الميدانية بتقديم تقارير عن حالة الخبز وعرض عينات منه عليه شخصيا بشكل يومي.

وأثناء اجتماعه مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، شدد المحافظ علي المتابعة اليوم للمدارس وانتظام سير العمل بها بعد زيارته لمدرسة اصفون والمعهد الأزهري.

واستجابة لرغبة الأهالي أكد المحافظ انه سيتم وضع تصور امثل لسوق اسنا وتنظيم شارع احمد عرابي بما لا يتعارض مع مصدر رزق البائعين.

كان محافظ الأقصر قد قام باول زيارة له لميدمنة اسنا حيث بدا زيارته بتفقد مستشفي الصدر ومستشفي اسنا المركزي وتجول مترجلا بشارع احمد عرابي وتفقد سوق اسنا ومحطة الصرف الصحي رقم 6 ومخبز عيش وعقد اجتماعا مع الموظفين والاهالي بمبني مجلس المدينة كما تفقد وحدة صحية ومخبز ومدرسة اثناء جولته بقرية اصفون المطاعنة سيرا علي الأقدام.