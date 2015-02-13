إرسال بطاقات عيد الحب في هولندا بقبلة وليس طابع البريد

في عيد الحب “فالانتين داي” , يمكن للهولنديين إرسال بطاقات التهنئة لأحبائهم بطبع قبلة من أحمر الشفاه وليس طابع البريد , هذا أحدث ما توصلت إليه هيئة البريد القومية في هولندا لتسعد المحبين في يوم الحب 14 فبراير.

ووعدت الهيئة بأنه سيتم توصيل كل البطاقات في عموم هولندا في عيد العشاق إذا كانت مبهورة بقبلة من أحمر الشفاه في طرف الظرف ومرسلة في صندوق البريد قبل الساعة الخامسة من مساء يوم 13 فبراير.

وقد لقنت الشركة أجهزة المسح الضوئي للطوابع , التعرف على قبل أحمر الشفاه خلال الأيام القليلة الماضية حتى تتأكد تماما أن كل شئ سيسير على ما يرام.

وقال المتحدث باسم الشركة إنه تم طبع قبلات بأحمر الشفاه على 500 من البطاقات البريدية كتجربة , مشيرا بأن حوالي نصف مليون بطاقة معايدة بيوم الحب “فالأنتين” يجري إرسالها بالبريد في هولندا كل عام.