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بالصور … حملة شعبية لإنشاء مركز أورام بالوادي الجديد‎

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عقدت الحملة الشعبية لإنشاء مركز أورام بالوادى الجديد، برعاية جمعية واحة الخير، اجتماعها الثانى، مساء أمس، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للحملة و العديد من المواطنين.

عقد الاجتماع بمقر جمعية واحة الخير، حيث طرح الجميع العديد من الافكار الجيده والمتميزه، وناقش الاجتماع فكرة انشاء مركز للاورام بمدينة الخارجة.

وخرج اللقاء بالعديد من التوصيات من أهمها ضرورة تكاتف جميع أبناء المحافظة، واتفق المشاركون في الاجتماع على مطالبة الأجهزة المعنية بإنشاء المركز بشكل دائم بمقر مركزالامومة والطفولة ( الرعاية ) وفي حالة عدم الموافقة على استغلال مقر مركز الرعاية والامومة والطفولة فسيكون المقر هو مستشفى المعلمين بارض المعلمين بعد موافقة الجمعية العمومية لنقابة المعلمين.

واتفق المجتمعون على البدء بمهرجان المشي يوم الخميس المقبل، كنوع من انواع الدعاية للحملة، اتفق المجتمعون على عمل لقاء جماهيري حاشد يضم كافة ابناء المحافظة، وتم الاتفاق على أن يكون الجروب الرسمي باسم الحملة الشعبية.

 

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