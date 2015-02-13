خبيرة تونسية : «الضحك لا يحل المشاكل فقط بل يذيبها تمامًا»

أكدت خبيرة في التنمية البشرية ومؤسسة أول مدرسة للضحك في تونس، أهمية الضحك في حياة الإنسان والطاقة الإيجابية التي يمنحها ، وقالت ” الضحك لا يحل المشاكل فقط بل يذيبها ويجعلها تضمحل تمامًا “.

وأضافت الخبيرة دليلة الغرياني الملقبة بـ “سفيرة يوجا الضحك في العالم العربي” في تصريح نشر اليوم “، أن للضحك فوائده النفسية والفسيولوجية ، مشددة على أهمية التكثيف من تنظيم النشاطات الثقافية والعروض المسرحية التي تنشر البهجة والابتسامة علي غرار مهرجان الضحك الذي يقام حاليا في تونس ، لما لها من تأثير إيجابي علي صحة الإنسان.

وأعربت الغرياني عن أملها في تنظيم “فترة يوجا ضحك مفتوحة للجميع بشارع بورقيبة بالعاصمة للتخفيف من وطأة الضغط النفسي الذي يعاني منه معظم التونسيين” – حسب قولها.

أ ش أ