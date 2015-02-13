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القبائل اليمنية تسترد معسكرا من القاعدة في “شبوة”

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القبائل اليمنية تسترد معسكرا من القاعدة في “شبوة” القبائل اليمنية تسترد معسكرا من القاعدة في “شبوة”

القبائل اليمنية تسترد معسكرا من القاعدة في “شبوة”

أكدت مصادر يمنية أن قبائل شبوة سيطرت على معسكر اللواء تسعة عشر مشاة الواقع في منطقة بيحان بمحافظة شبوة جنوب اليمن بعدما نهبه عناصر من القاعدة، هاجموا المعسكر واشتبكوا مع الجنود وسقط قتلى وجرحى من الطرفين.

وفي التفاصيل أن تنظيم أنصار الشريعة التابع للقاعدة في اليمن تمكن من السيطرة على لواء تابع للجيش في محافظة شبوة للواء 19 في مديرية بيحان حسب ما ذكر موقع العربية نت.

وتقدم عناصر القاعدة إلى اللواء من جهة تبان والتلال القريبة.ودارت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة. ووفقا لبعض المصادر قام المهاجمون بتفجير سيارة ملغومة عند مدخل اللواء.

وفي البداية حاصر المسلحون اللواء لساعات، في حين حشد الجنود قواهم في الجهة الجنوبية، لكن المسلحين نجحوا في اقتحامه.
> وتأتي السيطرة على اللواء غداة دخول الحوثيين محافظة البيضاء المجاورة لشبوه ما ينذر بمواجهات مقبلة بين الطرفين،حيث يسعى مسلحو انصار الله إلى مد نفوذهم إلى شبوة والمحافظات الجنوبية.

يذكر أن شبوة تعتبر من المحافظات التي تنتشر فيها القاعدة إلى جانب حضرموت وأبين ومأرب. وينفذ الجيش اليمنيعمليات ضد قواعد التنظيم في هذه المحافظات، اضافة لعمليات مشتركة بين الولايات المتحدة واليمن. وتستخدم القوات الأميركية في الغالب طائرات بدون طيار لضرب أهداف وعناصر القاعدة.

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