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سلاح الجو الليبي يستهدف المتطرفين في سرت وبن جواد

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سلاح الجو الليبي يستهدف المتطرفين في سرت وبن جواد سلاح الجو الليبي يستهدف المتطرفين في سرت وبن جواد

نفذ سلاح الجو الليبي عدة غارات جوية استهدف معاقل الجماعات المتطرفة في عدد من المواقع في مدينة سرت ومنطقة بن جواد، حيث كان الجيش الليبي قد أعلن في وقت سابق أن منطقة بن جواد تعتبر منطقة عمليات عسكرية و طالب بإخلائها، للقضاء على الجماعات المتطرفة, التي تتخذ من المدينة قاعدة لتنفيذ عملياتها الإرهابية حسب ما ذكر موقع العربية نت.

بالتزامن ظهر دليل آخر يؤكد وجود ما يعرف بتنظيم داعش المتطرف في ليبيا حيث أكدت المجلة التابعة للتنظيم تبنيه لعملية الهجوم الذي استهدف فندقا في العاصمة طرابلس قبل أسابيع, كما أكدت المجلة بأن متطرفي التنظيم أعدموا عمالا مصريين قبل أكثر من شهر في مدينة سرت. و نشرت صورا لهم بملابس الإعدام ذات اللون البرتقالي على سواحل مدينة سرت، التي يسيطر عليها المتطرفون.

و على الصعيد السياسي, تستمر جهود الأمم المتحدة لإنجاح مساعي الحوار بين الفرقاء الليبيين و في آخر تصريح للسفير البريطاني لدى ليبيا، أكد أن عودة بعثته إلى العاصمة طرابلس،مربوط بنجاح الحوار بين الليبيين، موضحا أن بلاده تدفع باتجاه الحوار السياسي لحل الأزمة الليبية. وأكد أن هناك ضغوطا من المجتمع الدولي على الجانبين للوصول إلى حل سلمي يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

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