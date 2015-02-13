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“داعش” يصف مرسي بالـ “الطاغوت المرتد”

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“داعش” يصف مرسي بالـ “الطاغوت المرتد” “داعش” يصف مرسي بالـ “الطاغوت المرتد”

مرسي

 

وصف تنظيم “داعش”، الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بـ”الطاغوت”.

وفي العدد السابع من مجلته الرسمية “دابق” الناطقة بالانجليزية والتي تداولها أنصار التنظيم على شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أعادت المجلة نشر نص رسالة صوتية سابقة وجهها أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة إلى مرسي في يناير من العام الماضي بعنوان “التحرر من دائرة العبث والفشل”.

وعنونت المجلة نص الرسالة على صفحاتها،  بـ”نداء ضعيف من الخَلَف إلى الطواغيت، من الظواهري إلى الطاغوت مرسي”، كما أرفقت “دابق” بالرسالة التي نشرت نصها على صفحتين من صفحاتها الـ82 صورة للرئيس  الأسبق وعنونتها بـ”مرسي الطاغوت”.

وذيلت المجلة الرسالة بحسب ما نشرته وكالة انباء الأناضول ، بتعليق قالت فيه: “أين ما يسمى بالحكمة في إرسال هذا النداء الضعيف للمسجون المرتد؟ وحتى الأسوأ، أين ما يسمى بالحكمة في إسناد الإسلام للطاغوت الذي حكم بالقوانين الوضعية ودعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) ضد المجاهدين في الصومال ” .

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