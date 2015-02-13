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الداخلية : تكثيف أمنى بشوارع عين شمس بعد انفجار عبوة ناسفة وإصابة ضابط و7مجندين

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الداخلية : تكثيف أمنى بشوارع عين شمس بعد انفجار عبوة ناسفة وإصابة ضابط و7مجندين الداخلية : تكثيف أمنى بشوارع عين شمس بعد انفجار عبوة ناسفة وإصابة ضابط و7مجندين

وزارة الداخلية

 

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء هانى عبداللطيف عن إصابة ضابط و7 مجندين من قوة قطاع الأمن المركزى ومواطن، إثر انفجار عبوة محلية الصنع، صباح اليوم الجمعة، زرعت بجانب الطريق بتقاطع شارعى جسر السويس وعين شمس.

وقال المتحدث – فى بيان عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” أنه، صباح اليوم الجمعة، الموافق 13 فبراير الجارى وأثناء مرور قول أمنى بتقاطع شارعى جسر السويس وعين شمس انفجرت عبوة محلية الصنع زرعت بجانب الطريق، أسفرت عن إصابة النقيب/ مصطفى شميس ، و7 مجندين “من قوة قطاع الأمن المركزى “، مواطن ” تصادف وجوده “، وأنه تم نقل المصابين للمستشفى.

وأضاف البيان أن قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات انتقلوا لمكان الانفجار لتمشيط المنطقة، وتكثف الأقوال والدوريات الأمنية من تواجدها بالشوارع والميادين لمتابعة الحالة الأمنية.

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