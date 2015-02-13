محلب : تركيا تأوي الإرهابيين .. والعلاقة مع روسيا لا تؤثر في علاقتنا بأمريكا

قال رئيس الوزراء المهندس إيراهيم محلب في حوار مع قناة العربية أن العلاقة مع روسيا ليس لها تأثير على العلاقات المصرية الأمريكية،والعلاقة مع أمريكا استراتيجية وقديمة

وأضاف محلب أن روسيا لها تاريخ في ذاكرة الشعب المصري،والشعب المصري لديه حب لكل من وقفوا إلي جانبه.

وفي حديثه عن تركيا قال محلب أن تركيا تأوي الإرهاب والإرهابيين،وتعطيهم مساحة كبيرة في الإعلام،ونحن كشعب لدينا نوع من الاستغراب ورفض لهذه الممارسات.

و أشار محلب إلى الدعوة التي أطلقها في نوفمبر الماضي الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز للمصالحة بين مصر وقطر،فقال إن مصر استجابت بعد ساعات وإنها كانت تنتظر من الأشقاء في قطر خطوات إضافية وهو ما لم يحدث،وأن لايوجد مانع من مشاركة قطر في المؤتمر الاقتصادي وإذا إرادة المشاركة “فأهلا وسهلا”.