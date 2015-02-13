قام اللواء مصطفى يسري، محافظ أسوان، بجولة مفاجئة بمدينة أسوان، شملت تفقد موقع مقترح لإقامة أكبر مجمع للمدارس يشمل جميع المراحل التعليمية بمنطقة إمتداد العقاد، وذلك بناءاً على مطالب أهالى المناطق السكنية الواقعة على طريق السادات بعد التوسعات العمرانية الجديدة للأحياء الواقعة عليه.

ووجه المحافظ لإجراء الرفع المساحى للموقع وإعداد تقرير وافى عن الكثافات الطلابية فى المدارس المجاورة وتسليم الأرض لهيئة الأبنية التعليمية فى حالة صدور القرار النهائى لإقامة المجمع بدلاً من مصنع الطوب القديم التابع لمجلس مركز ومدينة أسوان وخاصة بعد إنشاء مصنع آخر لنفس الغرض.

وقام مصطفي يسري بزيارة لموقع كوبري الشيخ عيسي الذي يقام علي مزلقان الجزيرة لتحقيق الربط بين الجانبين الشرقي والغربي لمدينة أسوان وتحقيق سيولة مرورية بالمنطقة بتكلفة 102 مليون جنيه وبطول 900 متر، وعرض 14 متر وبنسبة تنفيذ بلغت 50 % وذلك بعد إزالة المعوقات التي تمثلت في مد خطوط مياة الشرب والصرف الصحي وكذلك كابلات الكهرباء بعد تعديل مسارها ، فى حين سيتم خلا​​ل 3 أسابيع الانتهاء من الاعمال الخرسانية للجزء الغربي من الكوبري، وسيتم البدء في مطلع الكوبري الغربي خلال أيام ، وبالتوازي تم تنفيذ ثلث أعمال الأساسات من الناحية الشرقية للكوبري , وخاصة بعد تشغيل الماكينة العملاقة (فريزا ) التي تقوم بحفر الخوازيق الخاصة بالكوبري التي تمتد إلي 15 متر تحت سطح الأرض.

ووجه المحافظ مسئولي الكهرباء بسرعة استكمال تنفيذ أعمال تحويل مسار الكابلات الكهربائية والبالغ عددها 15 كابل كهرباء جهد متوسط بعيداً عن موقع الكوبري إلي جوار سور سلندرات مطاحن مصر العليا بتكلفة 1.3 مليون جنيه.