بالصور .. محافظ أسوان يكرم المشاركين في ورشة تنمية الشخصية لذوي الاحتياجات الخاصة‎

قام اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان بتكريم وتوزيع شهادات التقدير على المشاركين في ورشة العمل الخاصة بأثر الطريقة الكشفية في تنمية الشخصية لدي القدرات الخاصة والتي نظمتها إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالتعاون مع فرع الكشافة البحرية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بحي العقاد والمنعقدة فى الفترة من 9 إلى 12 فى الشهر الحالى وذلك بمشاركة 20 معلم متدرب يمثلون جميع مدارس التربية الخاصة بأسوان.

حضر الحفل محمد حواتي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان والذى أكد فيه محافظ أسوان علي حرص المحافظة ومساندتها الكاملة لتنمية القدرات

> والمهارات الفكرية والإبداعية لدي هذه الفئة المتميزة من أبناء المجتمع لتخريج شباب أسوياء قادر علي العطاء والانتماء للوطن ومواجهة التحديات في

> المستقبل.

وأثني المحافظ بالمستوي التعليمي والإنشطة المختلفة داخل المدرسة واستخدامها لأحدث الأساليب المتقدمة في تدريب وتعليم الطلاب بما يؤهلهم للاندامج في المجتمع المحلي، واستمع لبعض مطالب التلاميذ بالمدرسة والذين طالبوا بإجراء رحلات ترفيهية خلال الصيف إلي أحد المحافظات الساحلية وقد وجه المحافظ نحو تحقيق رغبتهم خلال الصيفلا القادم ، وكذلك وجه نحو تسوية وتجهيز ملعب كرة القدم الخماسي بجوار بنك الدم والتابع لمدرسة الأمل للصم ودعمه بالأدوات الرياضية اللازمة.

وخلال تفقده للمدرسة قام يسرى بزيارة السكن الداخلي بالمدرسة للوقوف علي مدي تقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة المقيمين بالسكن والذى يضم 160 تلميذ وتلميذة من مدارس التربية الفكرية والسمعية بالمرحلتين الاعدادية والثانوية.

ومن جانبه أوضح أبوالحمد أنور موجه الاعاقة السمعيه بأن هذه الورشة يتم تنفيذها لأول مرة علي مستوي الجمهورية بناءاً علي خطة وزارة التربية والتعليم ويشارك فيها جميع الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة ، لافتاً إلي أن ورشة العمل تم من خلالها التعرف علي ماهية الحركة الكشفية وخصائص نمو كل إعاقة وطرق أشباعها والمهارات الحياتية اليومية للنشاط الكشفي.