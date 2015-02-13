«عشري»: 42 ألف وظيفة متوفرة بالقطاع الخاص.. والحد الأدنى للأجور 1200 جنيه

أعلنت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وجود 42 ألفًا و677 فرصة عمل، داعية الشباب للالتحاق بها واختيار الفرصة المناسبة لهم منها، مؤكدة أن الحد الأدنى للأجور في هذه الفرص لن يقل عن 1200 جنيه والوزارة لا تقبل فرص عمل تقل عن هذا الأجر.

وأضافت «عشري» أن الوزارة وفرت 170 ألفًا و624 فرصة عمل، وبلغ عدد المعينين منها 118 ألفا و250 شخصًا خلال الفترة الأخيرة، وهناك 9 آلاف و922 تم ترشيحهم وجارٍ متابعة تعيينهم.

وأوضحت الوزيرة أن الـ1000 وظيفة التي وفرتها الوزارة على 9 مهن في قطاع الغزل والنسيج بالإسماعيلية بمرتب يتراوح بين 1310 و2110 جنيهات ومزايا اجتماعية، تقدم لشغلها 490 شخصًا نجح منهم في الاختبارات أمام اللجنة بالوزارة 122 شخصًا.

وتابعت: «الشركات التي تطلب عمالة من الوزارة تختار الأفضل والحاصل على شهادات خبرة في مجالات مختلفة كمجال الكمبيوتر والإنترنت»، مشيرة إلى أنه يجب على الشباب الحصول على التدريب واكتساب الخبرات وعدم الاكتفاء بالمؤهل الدراسي.

وأرجعت «عشرى» وجود حالة عزوف من الشباب على العمل بالقطاع الخاص إلى ثقافة الشباب نحو العمل بهذا القطاع، مؤكدة أن الوزارة تعمل على توفير أكبر قدر من الأمان للشباب الراغب في العمل بالقطاع الخاص وذلك من خلال مراعاة ذلك بمشروع قانون العمل الجديد.

ونفت الوزيرة ما نشره موقع وظائف مصر 2015، بأن الوزارة تقبل دفعات جديدة من الشباب من الجنسين الراغبين للعمل ‫‏في الوظائف الحكومية، مؤكدة أن ما جاء في مضمون الخبر غير صحيح، مشيرة إلى أن جميع الوظائف التي توفرها الوزارة هي وظائف بشركات القطاع الخاص والاستثماري فقط وليس بها أي جهة حكومية.

وطالبت بعض المواقع والمدونات الإلكترونية التي تنشر أخبارًا مغلوطة بضرورة تحري الدقة فيما ينشر منسوبًا للوزارة، مؤكدة أن أبواب الوزارة مفتوحة لكل الشباب الباحث عن عمل.

وناشدت الشباب الراغبين في العمل الدخول على موقع الوزارة لاختيار الوظيفة المناسبة لهم طبقًا للمؤهل المطلوب.