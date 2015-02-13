3 مارس أولى جلسات محاكمة ضابط شرطة لاتهامه بتعذيب صحفي بالمنيا

حددت محكمة جنح بندر المنيا، الثلاثاء، جلسة 3 مارس المقبل، لبدء جلسات محاكمة النقيب «محمد. أ. س» وآخرين من قوة شرطة قسم المنيا، في القضية رقم 3848 لسنة 2014، الخاصة بالتعذيب واستعمال قسوة مع صحفي بمدينة المنيا، أثناء أداء عمله.

قال محمد مصطفى عطا، المحامي بالوحدة القانونية بمشروع حماية بالمنيا، إن القضية ترجع إلى سنة 2013، التى اتهم فيها أسلم فتحى فولى، الصحفى والمراسل بإحدى القنوات الفضائية، كلا من النقيب محمد سليمان وآخرين بقسم شرطة بندر المنيا بضربه وتعذيبه داخل قسم شرطة المنيا، وتحرر عنها البلاغ رقم 23914 لسنة 2013 إدارى المنيا، وأحيل المجنى عليه إلى الطب الشرعى، وتم سماع أقوال الشهود بالواقعة، وعلى ذلك أحيل الضابط والمتهمون للمحاكمة بجلسة 5/3/2015 بمحكمة جنح المنيا.