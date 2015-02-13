أخبار عاجلة

فتاة مصرية زارت 30 دولة خلال 4 سنوات: 10 نصائح لتخوضين التجربة نفسها -
مصر تستضيف ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح 22 أبريل -
المالية تعلن تطبيق الفحص الضريبي الإلكتروني على الشركات الكبيرة قريبًا -
إعدام 10 كيلو مكرونة في حملة للرقابة الإدارية والصحة والسلامة المهنية بسوهاج -
وزير الكهرباء يبحث مع السفير الياباني إنتاج الطاقة من الفحم -
الضرائب: عمليات السداد الإلكتروني تخفف العبء على خدمات الدين الحكومية -
تجديد عقود توريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين مصر والكويت -
المالية: إلغاء تداول الشيكات الحكومية نهائيًا بموجب بروتوكول المركزي -
توقعات برلمانية بانفراجة في أزمة القضاة مع مجلس النواب -
صور| جمعية تتبرع بـ15 ألف جنيه لمواطن.. ومحافظة القليوبية تنسبه لنفسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

3 مارس أولى جلسات محاكمة ضابط شرطة لاتهامه بتعذيب صحفي بالمنيا

  • مصر
  • 103
Google+ Print

حددت محكمة جنح بندر المنيا، الثلاثاء، جلسة 3 مارس المقبل، لبدء جلسات محاكمة النقيب «محمد. أ. س» وآخرين من قوة شرطة قسم المنيا، في القضية رقم 3848 لسنة 2014، الخاصة بالتعذيب واستعمال قسوة مع صحفي بمدينة المنيا، أثناء أداء عمله.

قال محمد مصطفى عطا، المحامي بالوحدة القانونية بمشروع حماية بالمنيا، إن القضية ترجع إلى سنة 2013، التى اتهم فيها أسلم فتحى فولى، الصحفى والمراسل بإحدى القنوات الفضائية، كلا من النقيب محمد سليمان وآخرين بقسم شرطة بندر المنيا بضربه وتعذيبه داخل قسم شرطة المنيا، وتحرر عنها البلاغ رقم 23914 لسنة 2013 إدارى المنيا، وأحيل المجنى عليه إلى الطب الشرعى، وتم سماع أقوال الشهود بالواقعة، وعلى ذلك أحيل الضابط والمتهمون للمحاكمة بجلسة 5/3/2015 بمحكمة جنح المنيا.

اشترك وتابع الصعيد وأخباره لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية