«البيئة» تنظم ورشة عمل حول بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية السبت

تنظم وزارة البيئة، بالتعاون مع مشروع السلامة الإحيائية، السبت، ورشة عمل للإعلاميين، بهدف التوعية بأنشطة المشروع وأهدافه، وقضايا السلامة الإحيائية، وما تبذله الوزارة من جهود لتنفيذ التزامات مصر الدولية نحو بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية.

وقالت الدكتورة آمال طه، رئيس الإدارة المركزية للإعلام والتوعية، إن ورشة العمل تُعد الرابعة التى جرى تنظيمها خلال هذه الفترة لأهمية دور الإعلام وتعريفه بالقضايا البيئية المختلفة حتى يكون شريكًا فاعلًا في توعية المواطنين بهذه القضايا.

وأشارت إلى أن ورشة العمل ستكون على مدار يومي 14 و15 فبراير الجاري، بمحافظة الفيوم، وسيُديرها الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة لشؤون التنوع البيولوجي.