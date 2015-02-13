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أهالي المختطفين في ليبيا يتظاهرون أمام «الصحفيين»

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تظاهر العشرات من أهالي الأقباط المختطفين في ليبيا أمام نقابة الصحفيين، الجمعة، لمطالبة الرئيس عبدالفتاح بتوضيح حقيقة مقتل أبنائهم.

ورفع المتظاهرون صور أبنائهم، وهتفوا «طول ما الدم المصري رخيص يسقط يسقط أي رئيس»، و«سيسي بيه أنت موافق ولا إيه؟»، «واحد اتنين إخواتنا فين؟»، و«يا اللي فاكرنا خايفين إحنا هنفضل مسيحيين».

وكان مسلحون متشددون بدولة ليبيا، قاموا باختطاف 13 مصريًا جميعهم من الأقباط من أبناء مركز سمالوط بالمنيا، في أواخر ديسمبر الماضي، وقبل ذلك بخمسة أيام اختطف 7 آخرين من أبناء المنيا تحت تهديد مسلحون قطعوا طريقهم وهم في طريق عودتهم لمصر لقضاء عيد الميلاد المجيد مع أسرهم.

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