البابا تواضروس يجدد تعيين وكيل «كاتدرائية الإسكندرية» سكرتيرًا له لشؤون الكهنة

أصدر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قراراً بتجديد تعيين القمص رويس مرقس، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة فى الإسكندرية، سكرتيراً له لشؤون الكهنة فى الإسكندرية، للعام الثالث على التوالى.

وقال «مرقس»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن هذا الأمر يعد تقليداً كنسياً جديداً فى عهد البابا تواضروس الثانى فقط، بخلاف البابا المتنيح شنودة الثالث، حيث كان يكتفى بسكرتاريته الخاصة المرافقين له فى كل مكان يذهب إليه، مشيراً إلى أن البابا تواضروس الثانى قام بتقليد مختلف، وهو تعيين عدد كبير من السكرتارية، لمعاونته فى المهام الإدارية، ومن بينها خدمة الكهنة والرهبان والراهبات وأقباط المهجر.

وأوضح «مرقس» أن المهمة الجديدة تضاف إلى مهامه الأخرى، وهى وكالة البطريركية، والتحدث الرسمى باسم الكنيسة فى الإسكندرية، مشيراً إلى أن تعيينه سكرتيراً للبابا لشؤون الكهنة فى الإسكندرية يأتى للمرة الثالثة، حيث يتم تجديد القرار سنوياً.