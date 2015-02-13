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حبس مراسل «الحرية والعدالة» ببني سويف لاشتراكه فى المظاهرات

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ألقت أجهزة الأمن ببنى سويف القبض على مراسل جريدة الحرية والعدالة ببنى سويف لاتهامه بالمشاركة فى قطع الطرق وتسيير مسيرات مناهضة للنظام وانتمائه لجماعة الإخوان، وتم تحرير محضر ضده وأمر المستشار تامر الخطيب، المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف حبسه 15 يومًا.

كان اللواء زكريا أبو زينة، مدير المباحث الجنائية، وقوات قتالية بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن بني سويف، داهمت قرية تزمنت الشرقية بمركز بنى سويف، وضبطت رامى محمد زغلول، 30 سنة، حاصل على ليسانس آداب ويعمل مندوب شركة أدوية كما يعمل مراسلا صحفيا لجريدة الحرية والعدالة، وبحوزته هاتف محمول وكمبيوتر وكاميرا تحتوي على صور بأنشطة جماعة الإخوان وصورا لأزمات البوتاجاز المحاصيل الزراعية وأرقام هواتف قنوات فضائية، ووجهت النيابة العامة له تهمة الانتماء للإخوان وقيامه بالمشاركة بالمسيرات وقطع الطرق والتعدى على المنشآت الحكومية.

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