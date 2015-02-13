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فهمي يوجه الدعوى لمسؤول بـ«الفاو» لحضور مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة

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وجه الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، الدعوة لمساعد المدير العام والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، عبدالسلام ولد أحمد، لحضور مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة Amcen، المقرر عقده فى الفترة من 2 إلى 6 مارس القادم بالقاهرة.

وصرح الوزير عقب لقائه مساء الخميس بمسؤول الفاو لبحث سبل التعاون المشترك بين وزارة البيئة والمنظمة فى عدة مجالات منها التنوع البيولوجى وقضايا التصحر وتغير المناخ والمخلفات الخطرة، عودة مؤتمر وزراء البيئة الافارقة إلى القاهرة بعد 30 سنة، مشيرا إلى دور المؤتمر في توفير القيادة على مستوى القارة بشأن المسائل البيئية العالمية والإقليمية، وتطوير مواقف مشتركة لتوجيه ممثلي أفريقيا في المفاوضات الخاصة بالإتفاقيات البيئية الدولية الملزمة قانونا.

وقال «فهمى» إن المؤتمر يعد أيضا تشجيعا للمشاركة الأفريقية في الحوار الدولي بشأن القضايا العالمية ذات الأهمية الحاسمة لأفريقيا، بالإضافة إلى مراجعة ومراقبة البرامج البيئية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبناء القدرات الأفريقية في مجال الإدارة البيئية، وتوجيه وتعزيز المبادرات والاستراتيجيات البيئية الإقليمية وغيرها.

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