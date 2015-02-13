وزير الخارجية الأسبق: «داعش» يستهدف إثارة «الفتنة الطائفية» بمصر

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن «تنظيم (داعش)، يستهدف إفساد العلاقات المصرية الليبية»، وطالب السلطات الليبية بما سماه «سرعة التحقيق في عمليات استهداف المصريين خاصة الأقباط هناك».

وشدد «العرابي»، في تصريحات لصحيفة «عكاظ»، السعودية نشرتها اليوم، الجمعة، على أن «الاعتداء واحتجاز عدد من المصريين هناك أمر غير مقبول».

وأضاف:«داعش الإرهابية تهدف من الفيديو الذي بثته إلى شق الصف في مصر لإذكاء الخلافات الدينية وإثارة الفتنة، بين طوائف وفئات المجتمع المصري، والعودة إلى إثارة الخلافات الدينية بين المسلمين والمسيحيين مرة أخرى بعد توحدهم في مواجهة الإرهاب، وتوجيه السهام ضد مصر بأي نوع من القلاقل واستغلال الهوية الدينية».