رغم سوء الأحوال الجوية.. 4455 مصريًا و سائحًا أجنبيًا يزورون الأهرامات

استقبلت منطقة آثار الهرم خلال الـ 3 أيام الماضیة 4 آلاف و455 زائرًا مصريًا وسائحًا أجنبيًا من مختلف الجنسيات، علی الرغم من سوء الأحوال الجوية، والعاصفة الترابية التی شهدتها كل أنحاء الجمهورية في تلك الفترة.

وأشار المركز الإعلامی لمنطقة آثار الهرم إلى أن وزير الاقتصاد الروسی، والوفد الاقتصادی المرافق للرئيس الروسی فلاديمير بوتين، قاموا أثناء زيارته مؤخرًا للقاهرة، بزيارة يوم الثلاثاء، 10 فبراير، للمنطقة، شاهدوا خلالها تمثال أبوالهول، ومنطقة البانوراما الأثرية، وأبدوا إعجابهم الشديد بالحضارة المصرية وعبقرية قدماء المصريين.

وأوضح المركز أنه قام بزيارة منطقة آثار الهرم، الثلاثاء، 2000 مصري و541 سائحًا أجنبيًا، فيما قام بزيارة المنطقة، الأربعاء، 475 مصريًا و539 سائحًا أجنبيًا، والخميس، 400 مصري و500 سائح أجنبي.

يُذكر أن طقس القاهرة وعددًا من محافظات الجمهورية كان قد شهد علی مدی الثلاثة أيام الماضية، حالة من عدم الاستقرار وموجة من الطقس السيئ المحمل بالأتربة، وذلك تزامنًا مع بداية شهر أمشير القبطى.