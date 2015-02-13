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وفاة سجين داخل سجن كوم أمبو بأسوان‎

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وفاة سجين داخل سجن كوم أمبو بأسوان‎ وفاة سجين داخل سجن كوم أمبو بأسوان‎

اللواء محمد مصطفي مدير أمن أسوان

 

توفي، اليوم الجمعة، مسجون فى قضية سلاح، داخل  سجن كوم أمبو بأسوان.‎

تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان إخطاراً من مأمور مركز كوم أمبو يفيد بوفاة شاذلى .أ.م والشهير ب”شاذلى زبادى” 40 سنة مسجون فى سجن مركز شرطة كوم أمبو فى واقعة المحضر 4476 إدارى كوم أمبو لسنة 2014 وذلك بتهمة حيازة سلاح نارى وذخيرة ومقاومة السلطات.

وكان قد شعر المتوفى بحالة إعياء شديدة، وفور نقله إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى العلاج اللازم لفظ أنفاسه الأخيرة، وتبين أن سبب الوفاة هو هبوط فى الدورة الدموية.

وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لدفن الجثة، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

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