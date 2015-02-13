الإفراج عن نجل جاكي شان بعد سجنه لإدانته بتعاطي المخدرات

ذكرت وسائل إعلام رسمية أنه تم الافراج عن جيسي شان، بن نجم أفلام الكونغ فو الشهير جاكي شان من السجن في الصين، اليوم الجمعة، بعد أن أمضى عقوبة السجن لمدة ستة أشهر لإدانته بتهمة تعاطي المخدرات.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الافراج عن جيسي تم في الساعات الأولى من الصباح بعد أن أكمل عقوبته بعد الأخذ في الاعتبار المدة التي أمضاها بالفعل منذ اعتقاله في أغسطس الماضى، حسبما ذكرت وكالة أنباء “رويترز”.

وكان قد وجه الاتهام رسميا لجيسي وهو ممثل ومغن يبلغ من العمر 32 عامًا في ديسبمبر بارتكاب “جريمة ايواء آخرين لتعاطي المخدرات” بعد أن أثبتت تحاليل تعاطيه الماريوانا . وقالت الشرطة إنها عثرت على 100 جرام من المخدرات في منزله.

وكان جيسي يواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن يعقد جسيسى مؤتمراً صحفيًا في بكين يوم السبت.

وطالت حملة الحكومة ضد المخدرات عدداً من المشاهير.