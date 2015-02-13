محلب متحدثا عن الإخوان : “ليؤهلوا أنفسهم ويعودوا إلى المجتمع”

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الإماراتي والعربي في دبي بالأمس عن الإخوان وما يمكن أن يكون من جهود حكومية لإعادة تأهيل بعضهم، فقال “ليؤهلوا أنفسهم ويعودوا إلى المجتمع”.

وأضاف محلب أن كل من خرج من عباءة الوطن وطعن الوطن وقتل أخوه وخطط ضد بلده وباع ضميره عليه مراجعة نفسه.