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ضبط معملًا لتصنيع المتفجرات داخل وحدة سكنية في بورسعيد

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ضبط معملًا لتصنيع المتفجرات داخل وحدة سكنية في بورسعيد ضبط معملًا لتصنيع المتفجرات داخل وحدة سكنية في بورسعيد

مديرية أمن بورسعيد

 

تمكن قطاع الأمن الوطني بفرع بورسعيد بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط معمل متفجرات وكميات من المواد والعبوات المتفجرة المتنوعة داخل إحدى الوحدات السكنية المملوكة للمحافظة بمنطقة عمر بن عبد العزيز بدائرة حي الزهور ببورسعيد.

كانت معلومات وردت إلى ضباط الأمن الوطني بقيام إرهابيين باستئجار وحدة سكنية بالعمارة رقم 111 بعمر بن عبد العزيز واستغلالها في صناعة المتفجرات بالمحافظة.

وتم إعداد القوة اللازمة ومداهمة العقار وعثر بداخله على كميات من المواد المتقجرة والعبوات تحت التجهيز، كما تم ضبط عدد من العناصر الإرهابية داخل العقار.

وتفرض الآن الأجهزة الأمنية سياجا أمنيا حول العقار لاستكمال أعمال الفحص.
> أ ش أ

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