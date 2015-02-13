وصول 42 ألف طن بوتاجاز وبضائع وكيماويات لموانئ السويس

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ السويس استقبلت، اليوم الجمعة، 42 ألف طن بضائع، موضحًا أن ميناء الزيتيات استقبل السفينة ارزوجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن ميناء نويبع استقبل اليوم العبارة البرنسيسة وعلى متنها 427 راكب قادمة من العقبة، كما استقبل الميناء العبارة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة قادمة من ميناء العقبة.

ويستعد ميناء الأدبية لاستقبال السفينة أرك فورود وعلى متنها 90 شاحنة، كما يستعد الميناء اليوم لمغادرة السفينة او ام بونتاتس وعلى متنها 10 طن حاويات، بالإضافة إلى 252 راكب يصلون ميناء الغردقة و282 راكب يغادرون الميناء.