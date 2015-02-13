محلب : “ضريبة” صندوق النقد في مصلحة المواطن لمحاربة السوق الموازي

استعرض رئيس الوزراء في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الإماراتي والعربي في دبي أمس، برامج الإصلاح الاجتماعي الاقتصادي، التي تقوم بها حكومته، وتحدث عن التجربة الناجحة للاستثمارات الإماراتية في مصر، التي كشف أنها ستشهد قريباً الإعلان عن مشروع عملاق لعاصمة جديدة، بالتعاون مع شركة إعمار، كما شدد على أن العلاقة بين مصر ودول الخليج علاقة أسرة مبادئها وأحلامها ومصيرها واحد.

ووصف محاولات التشويش على هذه العلاقات بمن يضرب جبل الغرانيت بالحصى. وقال إبراهيم محلب “خسئ وخسر ودحر كل من يحاول”، وشدد على أنّ كل من يحاول إبعاد أفراد العائلة سيفشل.

وشدّد محلب على أن مصر على الطريق الصحيح بعد ثورتيْن، وركز على أن مصر بدأت البناء في مواجهة تحديات كثيرة،وأن العمل جار بقوة لتمهيد طريق الأمن والاستقرار،طريق رفع دعائم الحق.

وشدد محلب في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الإماراتية والعربية في الدولة عقد في مجلس منتجع مينا السلام على أن مصر على الطريق الصحيح بعد ثورتيْن، منوهاً باكتمال البناء السياسي في أبريل المقبل مع استكمال مراحل خريطة الطريق التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2013 ببدء عمل مجلس النواب المنتخب.

وقال إن حكومته تنفذ خريطة طريق بناء وإصلاح اقتصادي حقيقي، مؤكداً أن مصر على طريق تنمية مستدامة، تهدف إلى تحقيق رخاء وجودة حياة للمواطن المصري عبر تطبيق تنمية احتوائية، ونسف الفساد والشفافية والحوكمة.

وركز محلب على أنّ مصر بدأت البناء في مواجهة تحديات كثيرة، وأن العمل جار بقوة لتمهيد «طريق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة،طريق رفع دعائم الحق ودحض باطل،ارتبط بإرهاب استغل الدين.

ورداً على سؤال لجريدة البيان الإماراتية عن الضريبة المضافة التي اقترحها صندوق النقد الدولي،أوضح محلب أنها على أجندة الحكومة لكنه شدد على أنها لن تكون عبئاً على المواطن،بل قد تكون في بعض الأحيان لمصلحته لأنها ستعمل على توفير السيولة عبر فرض الضريبة على كل خطوات الإنتاج، ما يضمن محاربة السوق الموازي، مبيناً أنها لن تزيد على الضريبة الموجودة حالياً.

وتحدث محلب عن الإصلاح الهيكلي الذي تقوم به حكومته، الذي بدأ بتخفيض العجز في الموازنة من 14 في المئة إلى 10،وبين أن هذا الإصلاح يقوم على تنفيذ أجندة إصلاحات شاملة انطلقت من توجيه الدعم، وتعزيز الإصلاح الضريبي، وإدارة أصول الدولة بطريقة رشيدة، وفتح قنوات تنمية جديدة، مع السيطرة على التضخم وتأمين الطبقات الفقيرة والمهمشة عبر تصميم شبكة للحماية المجتمعية وفق جراحة دقيقة في الإصلاح الاقتصادي، عبر زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنحو 50 في المئة ومضاعفة المستفيدين من المظلة التأمينية من 1.5 مليون مصري إلى نحو ثلاثة ملايين بالتوازي مع توفير التأمين الصحي، إلى جانب معاش كرامة وتكافل للمعاقين والأرامل، مع العمل على خفض التضخم من رقمين “14%” إلى ما دون العشرة في المئة.

وتحدث بإسهاب عن إدارة منظومة الغذاء في مصر لتأمين سلة الغذاء على مستوى جودة عال، لافتاً في هذا المجال إلى تركيز حكومته على خلق مناطق لوجستية لتجميع المواد الغذائية.

وشدّد رئيس الوزراء المصري في رده على حزمة أسئلة لجريدة البيان الإماراتية على أن الإصلاح الذي قامت به الحكومة خلال مدة عملها درأ آلاماً مبرحة عن المواطن المصري، وفق منظور اجتماعي واقتصادي “والاجتماعي أولاً”.

وعن المؤتمر الاقتصادي الذي يجري الإعداد لاستضافته في شرم الشيخ في مارس المقبل، قال، إنّ المشاركة العربية والخليجية ستكون على أعلى مستوى من منطلق العائلة الواحدة والمصير المشترك.

وبعدما توقع المشاركة القوية من دولة الإمارات في المؤتمر وتحدث عن الدعم الإماراتي والمساندة التي تقدمها الإمارات قائلاً إنها وقفت بلا تردد تساند هذا الشعب،وهي لها حب كبير في قلب كل المصريين، لافتاً إلى المكانة العظيمة التي في قلوب المصريين للراحل الكبير المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان، وتابع أن أبناء الشيخ زايد لهم كل المحبة والتقدير. وقال: إن المشاركة العربية سيكون لها التأثير الكبير على الاقتصاد المصري. وتحدث محلب طويلاً عن الاستثمارات الإماراتية في مصر، ووصفها بـ “الناجحة جداً”.

وقال في هذا الشأن إن الاستثمار الإماراتي مرحب به ويحقق نجاحات كبيرة واستعرض عدداً منها،وبعدما قال، إن هناك الكثير في الجعبة كشف النقاب عن مشروع عملاق وعاصمة جديدة سيعلن عنها قريباً، بالتعاون مع شركة إعمار العقارية، لكنه لم يحدد تفاصيله.

وسئل محلب عن تراجع سعر صرف الجنيه خلال الأسابيع الأخيرة، فرأى أن هذا الأمر محكوم بعوامل اقتصاد السوق وسيكون له انعكاس إيجابي على التجارة الخارجية والسياحة، كما أنهى السوق السوداء.

وأبان محلب أن القرار عائد للبنك المركزي ولا دخل للحكومة إطلاقاً فيه، واعتبره خطوة إصلاحية محمودة “ستشعر بها المنظومة الاقتصادية بإيجابياتها”، لأنها تعطي الاقتصاد فرصاً تنافسية كبيرة.

وعن الاستقرار والاستثمار وما يتعلق بالوضع في سيناء، التي تشهد مواجهات مع البؤر الإرهابية، قال نحن نطهر ونحمي حدودنا. وتنظيم داعش لن تقوم له قائمة في مصر، وشدد على أن الموقف في سيناء ممتاز والجيش المصري يحقق “نجاحات رائعة” في إبادة البؤر الإرهاب.

وفي رد على سؤال عن التسريبات الهاتفية التي سربها الإعلام الإخواني الأسبوع الماضي وسعي بعض الأطراف إلى التشويش على العلاقات المصرية- الخليجية، قال إبراهيم محلب “خسئ وخسر ودحر كل من يحاول”، وشدد على أن كل من يحاول إبعاد أفراد العائلة الواحدة سيفشل. وإن العلاقة بين مصر ودول الخليج علاقة أسرة تاريخها مشترك ومبادئها وأحلامها ومصيرها واحد، وهي علاقات واضحة وقوية وأخوية،ووصف محاولات التشويش عل هذه العلاقات بمن يضرب جبل الغرانيت بالحصى.

وسئل محلب عن العلاقة بين القاهرة والدوحة، فعاد إلى الدعوة التي أطلقها في نوفمبر الماضي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز للمصالحة بين مصر وقطر، فقال، إن بلاده استجابت بعد ساعات وإنها كانت تنتظر من الأشقاء في قطر خطوات إضافية وهو ما لم يحدث،وعد ذلك أمراً غير مفهوم وغير مؤثر،وتابع القول كنا ننتظر ونتمنى أن يكون هناك مشهد عربي قوي في مواجهة هذه التحديات السياسية.

قال إبراهيم محلب إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر الأسبوع الماضي كانت رائعة، لكنه أكد أن العلاقة بين القاهرة وموسكو ليست على حساب أي دول أخرى.

وقال في هذا الصدد مصر دولة كبيرة ومحورية،شعاع مصر يمتد إلى كل الدول،مصر دولة كبرى يحترمها الجميع.. تقترب من الجميع، والجميع يقترب منها.

وسئل رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب عن الأحداث الأمنية الأخيرة التي قتل فيها مصريين، فقال إن الحقيقة هي الهدف.

ولفت إلى سعي كل المصريين إلى معرفة الحقيقة في حادثي شيماء الصباغ واستاد الكلية الجوية التي قضى فيه أكثر من 20 مصرياً، مركزاً على أن الثقة كاملة في النيابة العامة لكشف الحقيقة.