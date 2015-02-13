الأمن العام يضبط 97 قطعة سلاح و152 قضية مخدرات وينفذ 25 ألف حكم قضائى

تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، خلال يوم 11 الجارى، من ضبط 97 قطعة سلاح نارى وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وضبط 152 قضية مخدرات وضبط 4 تشكيلات عصابية ، وتنفيذ 25131 حكم قضائى متنوع وإعادة 6 سيارات مُبلغ بسرقتها.

قام قطاع مصلحة الأمن العام بتوجيه حملات أمنية وتفتيشية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية أسفرت جهودها عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء : تم ضبط 97 قطعة سلاح نارى عبارة عن: ( 25 ) بنادق آلية ، ( 2 ) بندقية رصاص ، ( 17 ) بندقية خرطوش ، ( 6 ) طبنجات ، ( 29 ) فرد محلى الصنع ، ( 484 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة ، ضبط ( 158 ) قطعة سلاح أبيض ، كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : تم ضبط ( 152) قضية مخدرات ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت ( 44,603 كيلو جرام ) ، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 4,267 كيلو جرام ) ، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 670 جرام ) ، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 14جرام ) ، إبادة مساحة ( 5 ) أفدنة منزرعة بمخدر الأفيون ، إبادة مساحة نصف فدان منزرعة بنبات البانجو المخدر ، ( 10292 ) قرص مخدر .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : تم ضبط ( 4 ) تشكيلات عصابية ضموا ( 12 ) متهمين إرتكبوا ( 18 ) حادث سرقة متنوعة .

فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة والهاربين من السجون تم ضبط (30 ) متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ، و( 2 ) مراقب هارب .

فى مجال تنفيذ الأحكام : تم تنفيذ ( 25131 ) حكم قضائى متنوع .. وذلك على النحو التالى: ( 309 ) حكم جناية ، ( 11933 ) حكم حبس جزئى ، ( 2249 ) حكم حبس مستأنف ، ( 7945 ) حكم غرامة ، ( 2695 ) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة: تم ضبط ( 2 ) متهم وبحوزتهما ( 2 ) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال ضبط الدراجات البخارية المخالفة : تم ضبط ( 448 ) دراجة بخارية مخالفة .

فى مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها : تم ضبط ( 6 ) سيارات مُبلغ بسرقتها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية .

يأتى هذا فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.