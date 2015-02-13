مصر تكرم حفاظ القرآن في موريتانيا

كرم مسؤولون مصريون في نواكشوط عشرين من كبار حفظة القرآن، الفائزين في ختام مسابقة قرآنية نظمها المركز الثقافى المصرى بالتعاون مع المنتدى الإعلامي لقراء موريتانيا باسم تيجان النور.

وأكد الدكتور نشأت ضيف مدير المركز الثقافي المصري في نواكشوط – خلال احتفالية احتضنها المتحف الموريتاني الليلة الماضية وسط حضور رسمي وشعبي وعدد من الدبلوماسيين في موريتانيا دعم الدولة المصرية لخلق جيل من القراء يبدع في تجويد كتاب الله” عز وجل”.

وأشاد محمد المصطفى ولد سيدي محمد، رئيس المنتدى الإعلامي لقراء موريتانيا بالعلاقات القائمة بين المركز والمنتدى ، مبرزا الأهمية التي يوليها المركز للقراء الموريتانيين والدور الريادي المصري الخاص بحفظة كتاب الله ، وأضاف أن هذه المسابقة – التي تهدف إلى حفظ وتجويد القرآن – تؤكد الدور الرائد الذي يوليه المركز لعلماء وفقهاء وقراء موريتانيا مشيدا بما يبذله المركز من جهود في تعزيز التعاون مع قراء موريتانيا.

وثمن بعض مشاهير القراء الموريتانيين الدور الريادي الذي تبذله الدولة المصرية في سبيل إعلاء كلمة الله ودعمها اللا محدود لحفاظ كتاب الله.

وأكد على الشيخ ولد لمليح رئيس مجلس إدارة المنتدى الإعلامي لقراء موريتانيا أهمية الدور الرائد الذي يلعبه الأزهر الشريف، باعتباره المرجع الأساسي الذي يركن اليه جميع المسلمين في العالم ، وشدد على أهمية التصدي للصورة الخاطئة التي يقدمها المتطرفون للدين الإسلامي ، مؤكدا أن منتدى قراء موريتانيا الذي ينبذ التطرف والغلو يتأسى بالأزهر الشريف الذي يعتبر منارة شامخة تركت بصماتها في العالم الإسلامي وخرجت جيلا من العلماء الجهابذة في علوم القرآن والفقه ومشاهير القراء.

وأوضح أن هذه المسابقة وغيرها من النشاطات ، التي يقوم بها المنتدى بتعاون وثيق مع المركز ، تهدف إلى إبراز قراء موريتانيا ليكونوا نموذجا يحتذي ودرعا واقيا لمواجهة الجماعات الضالة والتكفيرية التي يدفعها الجهل والإحباط إلى ما تقوم به من أفعال شنيعة ضد الإسلام والمسلمين.

وقد تم تكريم مدير إذاعة القرآن الكريم بنواكشوط ، ورئيس لجنة المسابقة ، وأربعة من أعضاء لجنة التحكيم.