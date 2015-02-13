ضبط شخص يدير مصنع بدون ترخيص لتعبئة مساحيق الغسيل بسوهاج‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط شخص يدير مصنع بدون ترخيص لتعبئة مساحيق الغسيل.

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطاراً بورود معلومات لضباط إدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو حمادة سمير السيد 24 سنة صاحب مصنع لتعبئة مساحيق الغسيل بدائرة قسم الكوثر واستخدام علامات تجارية مدون عليها شركة أخري “بدون ترخيص” بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة فـي هذا الشأن.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط إدارة مباحث التموين وضباط وحدة مباحث قسم الكوثر بالتنسيق والعميد مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، أسفرت عن ضبط المتهم وبحيازته 183 كيلو جرام مسحوق مختلف الأنواع و150 كيلو جرام ملح طعام وأدوات التعبئة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح وتم التحفـظ علي المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .