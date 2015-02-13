“فيس بوك” يطلق خدمة “توريث صفحتك الشخصية”

أصبح موقع فيس بوك بالفعل جزءًا من حياة أكثر من مليار شخص حول العالم، والآن يريد موقع التواصل الاجتماعى أن يكون جزءًا من إرث مستخدميه بعد وفاتهم أيضًا.

واستحدث موقع فيس بوك خدمة جديدة تسمح لمستخدم موقع التواصل الاجتماعى باختيار شخص لإدارة صفحته بعد وفاته، وسيسمح الخيار الجديد “legacy contact” للشخص الذى يرث صفحة المتوفى، أن يكتب رسائل فى الحساب الخاص بالذكريات تخليدًا لذكرى صاحب الصفحة، كما يستطيع قبول أصدقاء جدد، بالإضافة إلى تحديث الصفحة ووضع صور، وبتحميل صور أرشيفية وتعليقات ومعلومات أخرى على الحساب، غير أنه لن يُسمح له بالوصول إلى الرسائل الشخصية لصاحب الصفحة الأصلى.

ويقدم موقع “فيس بوك” خدمة أخرى لمستخدميه تسمح بحذف صفحاتهم بصورة دائمة بعد وفاتهم، وقد بدأ استخدام الخيار الجديد فى الولايات المتحدة أولاً، على أن يتم التوسع فى استخدامه فى بلدان أخرى فيما بعد.

أ ش أ