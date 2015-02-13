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أسر المختطفين على يد داعش بليبيا يشاركون في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين

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أسر المختطفين على يد داعش بليبيا يشاركون في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين أسر المختطفين على يد داعش بليبيا يشاركون في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين

داعش ينشر صوراً لمصريين أقباط فى ليبيا بزى الإعدام البرتقالى

توجه أكثر من 150 شخصًا من أسر أبناء محافظة المنيا المختطفين على يد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، صباح اليوم إلى القاهرة لتنظيم وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين،مطالبين أجهزة الدولة بإنقاذ أبنائهم من القتل وذلك بعد عرض موقع مجلة “دابق” الناطقة باسم التنظيم صورًا للمختطفين في مشاهد جديدة بملابس يستخدمها التنظيم في عمليات الإعدام، مساء الخميس.

وانضمت أسرتين لأهالي مختطفين بدولة ليبيا من محافظات الإسكندرية وأسيوط إلى أسر المختطفين العشرون على أيدي داعش الليبية من أبناء المنيا.

وكانت أسر المختطفين نظمت في 19 يناير الماضي وقفة أمام مقر المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، للمطالبة بتدخل المجتمع الدولي للإفراج عن ذويهم المختطفين في ليبيا، كما رفعوا لافتات تطالب الرئيس عبدالفتاح بالتدخل لإنقاذ ذويهم، وتقدموا بمذكرة للحث على بذل الجهود الدبلوماسية من أجل الإفراج عن ذويهم المختطفين.

وكان مسلحين متشددين بدولة ليبيا، قاموا باختطاف 13 مصريًا جميعهم من الأقباط من أبناء مركز سمالوط بالمنيا،في أواخر ديسمبر الماضي،وقبل ذلك بخمسة أيام اختطف 7 آخرين من أبناء المنيا تحت تهديد مسلحون قطعوا طريقهم وهم في طريق عودتهم لمصر لقضاء عيد الميلاد المجيد مع أسرهم.

 

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