إصابة 6 في انقلاب أتوبيس نقل عام على طريق «بورسعيد- الإسماعيلية»

أصيب مساء الخميس 6 أشخاص بينهم 3 يمنيين اثر انقلاب اتوبيس نقل عام على طريق بورسعيد الاسماعيلية، بسبب السرعة الزائدة وعلي الفر انتقلت 10 سيارات اسعاف لمكان الحادث.

تلقى اللواء اسماعيل عز الدين مدير امن بورسعيد، اخطارا من قسم شرطة الجنوب، بانقلاب اتوبيس نقل عام بالكيلو 14 واصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العام.

>تحرر محضر بالحادث وجارى تشكيل لجنة من ادارة مرور بورسعيد لمعاينة الاتوبيس والوقوف على أسباب وقوع الحادث والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الاجرائات القانونية.