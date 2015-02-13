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ضبط وحدة سكنية بها متفجرات وعدد من العناصر الإرهابية بداخلها في بورسعيد

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تمكن قطاع الأمن الوطني بفرع بورسعيد بالتنسيق مع ضباط ادارة البحث الجنائي من ضبط معمل متفجرات وكميات من المواد والعبوات المتفجرة المتنوعة داخل إحدى الوحدات السكنية المملوكة للمحافظة بمنطقة عمر بن عبدالعزيز بدائرة حي الزهور ببورسعيد.

كانت معلومات وردت إلى ضباط الامن الوطني بقيام ارهابيين باستئجار وحدة سكنية بالعمارة رقم 111 بعمر بن عبدالعزيز واستغلالها في صناعة المتفجرات بالمحافظة.

تم إعداد القوة اللازمة ومداهمة العقار، وعثر بداخله على كميات من المواد المتفجرة والعبوات تحت التجهيز، كما تم ضبط عدد من العناصر الإرهابية داخل العقار.

وتفرض أجهزة الأمن سياجا أمنيا حول العقار لاستكمال أعمال الفحص.

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