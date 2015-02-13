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مصر تكرم حفظة القرآن في موريتانيا

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كرم مسؤولون مصريون في نواكشوط 20 من كبار حفظة القرآن الفائزين في ختام مسابقة قرآنية نظمها المركز الثقافي المصري بالتعاون مع المنتدى الإعلامي لقراء موريتانيا باسم تيجان النور.

وأكد الدكتور نشأت ضيف، مدير المركز الثقافي المصري في نواكشوط- خلال احتفالية احتضنها المتحف الموريتاني الخميس وسط حضور رسمي وشعبي وعدد من الدبلوماسيين في موريتانيا- دعم الدولة المصرية على خلق جيل من القراء يبدع في تجويد كتاب الله.

بدوره، أشاد محمد المصطفى ولد سيدي محمد، رئيس المنتدى الإعلامي لقراء موريتانيا بالعلاقات القائمة بين المركز والمنتدى، مبرزًا الأهمية التي يوليها المركز للقراء الموريتانيين والدور الريادي المصري الخاص بحفظة كتاب الله، فيما أكد على الشيخ ولد لمليح، رئيس مجلس إدارة المنتدى الإعلامي لقراء موريتانيا أهمية الدور الرائد الذي يلعبه الأزهر الشريف باعتباره المرجع الأساسي الذي يركن إليه جميع المسلمين في العالم، مشددًا على أهمية التصدي للصورة الخاطئة التي يقدمها المتطرفون للدين الإسلامي.

وأضاف «لمليح» أن «منتدى قراء موريتانيا الذي ينبذ التطرف والغلو يتأسى بالأزهر الشريف الذي يعتبر منارة شامخة تركت بصماتها في العالم الإسلامي وخرجت جيلاً من العلماء الجهابذة في علوم القرآن والفقه ومشاهير القراء».

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