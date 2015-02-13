تقرير - مشاهدة مباراة في الدوري الإنجليزي= 10 مليون إسترليني

10 مليون جنيه إسترليني هي تكلفة مشاهدة مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي بداية من عام 2016 حتى 2019، وذلك بعد الصفقة الضخمة التي أبرمها الاتحاد الإنجليزي مع شبكتي "سكاي سبورتس" و"بي تي" الأسبوع الماضي.

الاتحاد الإنجليزي استطاع بيع حقوق البث التليفزيونية بداية من عام 2016 في صفقة ضخمة وصلت إلى 5,136 مليار جنيه إسترليني، مقابل 3 مليارات عن العقد السابق لتبلغ نسبة الزيادة حوالي 70 %.

هذه الحقوق التليفزيونية فقط للشبكات التي سوف تقوم بإذاعة الدوري الإنجليزي داخل إنجلترا، علما بأنه سوف تجرى مزايدة أخرى خلال الفترة المقبلة لمعرفة اسم الفائز ببث البطولة في مختلف قارات العالم.

تلك الصفقة الضخمة جعلت سعر المباراة الواحدة التي سوف يتم مشاهدتها في الدوري الإنجليزي تبلغ قيمتها 10 مليون جنيه إسترليني، وذلك بالرغم من تسويق 168 لقاء فقط من أصل 380، حيث أن الاتحاد هناك لا يقوم بإذاعة كل المباريات على الهواء مباشرة من أجل إجبار الجمهور على حضورها من الملاعب.

ولكن ما هي أسباب ارتفاع قيمة عائد البث للدوري الإنجليزي بذلك الشكل الكبير؟ شبكة "بي بي سي" حددث ثلاثة أمور لذلك:

1- المنافسة بين الشبكات

المنافسة على الحصول على حق بث البطولة الإنجليزية كان قويا خلال ذلك العام حيث دخل في الصراع الدائم بين "سكاي" و"بي تي" شبكتين آخرتين، هما "ديسكفري" الأمريكية والتي تمتلك قناة "يورو سبورت"، بالإضافة إلى "بي إن" والتي كانت تسعى للسيطرة على الحقوق المحلية في إنجلترا، بالإضافة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هذه المنافسة القوية بين الشبكات الأربع، جعلت قيمة الصفقة ترتفع بشكل كبير لرغبة "سكاي" و"بي تي" في مواصلة الحفاظ على الحقوق التي يتمتعان بها وأن لا يخسرا المشتركين.

2- اشتراكات أكثر

مواصلة "سكاي" الحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي، يجعلها تضمن ولاء مشتركيها لها وعدم رحيلهم إلى الاشتراك مع شبكات أخرى، فالشبكة الإنجليزية يوجد لديها حوالي 10 مليون مشترك، وأكثرهم يقوم بدفع المال من أجل مشاهدة الدوري الإنجليزي، وهو بالطبع سوف يزيد خلال الفترة القادمة بعد ضمان الفوز بالحقوق حتى عام 2019.

3- قوة الدوري الإنجليزي

السبب الأخير الذي أدى لارتفاع قيمة بث الدوري الإنجليزي هو قوة المسابقة نفسها، من حيث تنافس كل الفرق على تحقيق الفوز، إذ يتنافس أكثر من فريق على الظفر باللقب، مع منافسة أخرى لا تقل شراسة على مقاعد المسابقات الأوروبية وهو ما يجعل المشاهد مستمتعا بمشاهدة أي مباراة في المسابقة.