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بسبب خلافاته.. أوزفالدو يرحل من إنتر ميلان إلى بوكا جونيورز

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بسبب خلافاته.. أوزفالدو يرحل من إنتر ميلان إلى بوكا جونيورز بسبب خلافاته.. أوزفالدو يرحل من إنتر ميلان إلى بوكا جونيورز

أعلن نادي إنتر ميلان عن رحيل مهاجمه بابلو أوزفالدو إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

أوزفالدو انضم لصفوف النيراتزوري قادما من ساوثامبتون على سبيل الإعارة مع بداية الموسم الحالي، لكن كثرة خلافاته عجلت برحيله.

المهاجم صاحب الـ29 عاما اشتبك مع ماورو إيكاردي وعددا من زملائه خلال لقاء فريقه أمام يوفنتوس بالدوري الإيطالي، بعدما قام الأخير بتسديد الكرة بدلا من تمريرها له.

هذا الاشتباك كان بداية خلافات وأزمات أوزفالدو في إنتر ميلان، مما جعله يتغيب عن المران ليومين متتاليين بعد تلك الواقعة، ليقرر روبرتو مانشيني المدير الفني للفريق الاستغناء عنه.

لكن مع رفض ساوثامبتون في استعادة اللاعب، فقد وافقت إدارة النادي الإنجليزي على طلب إنتر ميلان للسماح برحيل اللاعب الأرجنتيني إلى بوكا جونيورز.

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