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تقارير - مودريتش قد يعود للعب خلال 3 أسابيع

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تقارير - مودريتش قد يعود للعب خلال 3 أسابيع تقارير - مودريتش قد يعود للعب خلال 3 أسابيع

أكد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني يوم الخميس أن تعافيه من الإصابة التي يعاني منها يسير حسب الخطة الموضوعة، مشيرا إلى أنه سيعود إلى الملاعب قريبا.

وأكد مودريتش، في تصريحات لصحفية (سبورتيك نوفوستي) الكرواتية، "التعافي يسير حسب الخطة الموضوعة منذ تشخيص الإصابة"، التي تعرض لها في 16 نوفمبر الماضي في الفخذ الأيسر خلال المباراة التي خاضها مع منتخب بلاده أمام إيطاليا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) التي تقام في فرنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب "ألمح" إلى أنه سيعود إلى الملاعب خلال ثلاثة أسابيع.

وأوضح "أفتقد كثيرا للعب، ولكن أنفذ تعليمات الأطباء بانضباط شديد" خلال كافة مراحل التعافي.

وأضاف "الأهم هو أن أكون مستعد تماما للعب عندما أعود خلال فترة قصيرة، كما كان الحال قبل الإصابة. أي يمكنني العمل على أن يكون أفضل، حتى مقارنة بما قبل الإصابة".

وتابع "أنا سعيد للغاية بالطريقة التي يعاملني بها الجهاز الطبي للريال وأثق فيهم تماما".

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فيديو اليوم السابع